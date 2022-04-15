Durduk yere savaş çıkacak! Beşiktaş'ın yıldızı kendisini Fenerbahçe'ye teklif etti

Fenerbahçe transferde sol bek, sol kanat ve santrfora odaklandı. Sarı-Lacivertliler, Avrupa'nın çeşitli liglerinden oyuncuları yakından takip ederken, kanat-forvet için son öneri ezeli rakip Beşiktaş'ın oyuncusu Cyle Larin'in menajerlerinden geldi.

MENAJERLERİ ÖNERDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Kanadalı yıldızın menajerleri, oyuncuyu Fenerbahçe yönetimine önerdi.

2 MİLYON EURO

Larin'in maliyetinin yıllık 2 milyon euro olduğu, bununla birlikte imza parası talebinin de bulunduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri ayrıca 3 yıllık anlaşma istediklerini de iletti. Fenerbahçe yönetimi, bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezken, sezon sonu takım planlaması yapılacak ve ardından da Larin için pazarlık başlayacak.

Spor