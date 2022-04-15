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Durduk yere savaş çıkacak! Beşiktaş'ın yıldızı kendisini Fenerbahçe'ye teklif etti

Spor
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Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan Larin'in menajeri beklenmedik hamle yaptı. Sözleşmesi sona erecek Cyle Larin'in Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.

Fenerbahçe transferde sol bek, sol kanat ve santrfora odaklandı. Sarı-Lacivertliler, Avrupa'nın çeşitli liglerinden oyuncuları yakından takip ederken, kanat-forvet için son öneri ezeli rakip Beşiktaş'ın oyuncusu Cyle Larin'in menajerlerinden geldi.

MENAJERLERİ ÖNERDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Kanadalı yıldızın menajerleri, oyuncuyu Fenerbahçe yönetimine önerdi.

Durduk yere savaş çıkacak! Beşiktaş'ın yıldızı kendisini Fenerbahçe'ye teklif etti

2 MİLYON EURO

Larin'in maliyetinin yıllık 2 milyon euro olduğu, bununla birlikte imza parası talebinin de bulunduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri ayrıca 3 yıllık anlaşma istediklerini de iletti. Fenerbahçe yönetimi, bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezken, sezon sonu takım planlaması yapılacak ve ardından da Larin için pazarlık başlayacak.

Spor

Fenerbahçe, Cyle Larin, Beşiktaş, Spor, Haberler

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