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Dünyanın yenemediği Rıza Kayaalp'i minik kızı devirdi

Spor Haberleri

Dünyanın yenemediği Rıza Kayaalp'i minik kızı devirdi

İstiklal Marşı'nı dünyada 5, Avrupa'da ise 11 kez dinleterek Türk milletinin göğsünü kabartan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera ile minderdeki tatlı mücadelesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İstiklal Marşı'nı dünyada 5, Avrupa'da ise 11 kez dinleterek Türk milletinin göğsünü kabartan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera ile minderdeki tatlı mücadelesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dünyanın sırtını yere getiremediği milli güreşçi Rıza Kayaalp'in bu seferki rakibi 2 yaşındaki kızı Ay Vera oldu. Babasının fotoğrafının ve isminin yazılı olduğu ay-yıldızlı forma ile mindere çıkan Ay Vera, bir dakikaya yakın süren mücadelenin ardından babasının sırtını mindere değdirmeyi başardı. Zafer sonrası galibiyeti kutlayan Ay Vera'nın mutluluğu ve ikilinin mücadelesi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in sosyal medya hesabından paylaştığı bu görüntüler binlerce kişi tarafından görüntülendi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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