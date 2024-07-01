Dünyanın en pahalı uzaktan kumandalı arabası, F1 müzayedesinde 200.000 sterlinlik bir fiyatla satışa çıkıyor

Michael Schumacher'in Ferrari'sinin replikası, 200.000 sterlinlik bir fiyatla satılacak. Uzmanlara göre, bu uzaktan kumandalı arabanın müzayedede çeyrek milyon pounddan fazla getirmesi ve dünyanın 'en pahalı' uzaktan kumandalı arabası olması bekleniyor.

Bu araç, saatte 80 km hıza ulaşabilen ve Michael Schumacher'in 2002'de Formula 1 dünya şampiyonu olduğunda kullandığı Ferrari F2002'nin üçte bir ölçeğinde bir modeldir. Araba, Perşembe günü Whittlebury Park, Silverstone'da 200.000 £ rehber fiyatıyla ve diğer 60 motor sporları araçları ile birlikte müzayedeye çıkarılacak. Bu etkinlik, İngiliz Grand Prix'sinden üç gün önce gerçekleşecek.

SCHUMACHER ARACI İMZALADI

Schumacher, uzaktan kumandalı arabanın arka spoiler'ını, üretildiği İsviçre'deki Atelier Mediatech'i ziyaret ettiğinde imzaladı. Müzayedeyi The Race ile birlikte düzenleyen Graham Budd Auctions'ın spor hatıraları koleksiyonu başkanı David Convery, bu arabayı "mekanik dehanın bir eseri" olarak nitelendirdi.

"Bu, uzman mühendislerin üç yıl ve 1.000 saat çalışarak yarattığı gerçek bir sanat eseri," dedi. "Arabanın en yüksek hızı 80 km/s, bu yüzden bir sonraki sahibi onu denemek için büyük bir bahçeye ihtiyaç duyacak. Müzayede, İngiliz Grand Prix'sinden sadece birkaç gün önce ve Silverstone'daki pit alanının hemen yanında gerçekleşeceğinden, dünyanın dört bir yanından büyük tekliflerin gelmesini bekliyoruz."

Müzayedede ayrıca F1 şampiyonları Schumacher, Max Verstappen ve Sebastian Vettel tarafından giyilen yarış tulumları da satışa sunulacak.