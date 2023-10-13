Dünyada ilk 10'a girdi! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 4. sırada

FourFourTwo dergisi, dünyanın en büyük 10 derbisini sıraladı. Listede birinci sırada Arjantin'deki River Plate-Boca Juniors derbisi yer alırken, ikinci sırada İskoçya'daki Celtic-Rangers, üçüncü sırada İspanya'daki Real Madrid-Barcelona derbisi bulunuyor. Türkiye'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise dördüncü sırada kendine yer buldu.

FourFourTwo dergisi, dünyanın en büyük 10 derbisini sıraladı. Listede Türkiye'nin en büyük derbisi olan Fenerbahçe- Galatasaray maçı da kendine yer buldu.

FENERBAHÇE-GALATASARAY İLK 10'A GİRDİ

FourFourTwo'nun hazırladığı listeye göre, dünya futbolunun en büyük derbileri belirlendi. 10 maçlık listede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de yer aldı.

Dünyanın en büyük 10 derbisinde sıralama şöyle;