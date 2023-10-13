Dünyada ilk 10'a girdi! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 4. sırada
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FourFourTwo dergisi, dünyanın en büyük 10 derbisini sıraladı. Listede birinci sırada Arjantin'deki River Plate-Boca Juniors derbisi yer alırken, ikinci sırada İskoçya'daki Celtic-Rangers, üçüncü sırada İspanya'daki Real Madrid-Barcelona derbisi bulunuyor. Türkiye'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise dördüncü sırada kendine yer buldu.
FourFourTwo dergisi, dünyanın en büyük 10 derbisini sıraladı. Listede Türkiye'nin en büyük derbisi olan Fenerbahçe- Galatasaray maçı da kendine yer buldu.
FENERBAHÇE-GALATASARAY İLK 10'A GİRDİ
FourFourTwo'nun hazırladığı listeye göre, dünya futbolunun en büyük derbileri belirlendi. 10 maçlık listede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de yer aldı.
Dünyanın en büyük 10 derbisinde sıralama şöyle;
- 10- Milan-Inter
- 9- Marsilya-PSG
- 8- Al Ahly-Zamalek
- 7- Roma-Lazio
- 6- Manchester United-Liverpool
- 5- Borussia Dortmund-Schalke 04
- 4- Fenerbahçe-Galatasaray
- 3- Real Madrid-Barcelona
- 2- Celtic-Rangers
- 1- River Plate-Boca Juniors
Kaynak: Haberler.com / Spor