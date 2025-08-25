Dünyaca ünlü yıldızdan taraftarları heyecanlandıran Galatasaray paylaşımı

Dünyaca ünlü yıldızdan taraftarları heyecanlandıran Galatasaray paylaşımı
Güncelleme:
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan yıldız futbolcu, sarı kırmızılı takımla ilgili bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Transfer görüşmeleri yürütülen Benjamin Pavard, minik bir Galatasaray taraftarının Leroy Sane'ye seslenerek imza istediği anları kendi sayfasında paylaştı. Ancak yıldız oyuncu, bu paylaşımı daha sonra kaldırdı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

PAVARD'DAN GALATASARAY PAYLAŞIMI

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan isimlerden birisi olan Benjamin Pavard minik bir Galatasaray taraftarının Leroy Sane'ye, 'Sane abi' diye seslenerek imza istediği anların görüntüsünü repost ederek kendi sayfasında paylaştı.

DAHA SONRA SİLDİ

Pavard'ın bu hareketi kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, yıldız oyuncu daha sonra bu paylaşımı kaldırdı.

İşte o paylaşım;

