Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Joao Cancelo, uçak yolculuğu sırasında kendisini izinsiz şekilde kaydeden bir yolcuyla tartışma yaşadı. Yaşanan olay sosyal medyada büyük yankı buldu. Cancelo'nun tepkisini anlamsız bulanlar olduğu kadar, özel hayatına saygı gösterilmesi gerektiğini savunanlar da oldu.
- Portekiz Milli Takımı futbolcusu Joao Cancelo, uçak yolculuğu sırasında kendisini izinsiz kayda alan bir yolcuyla tartışma yaşadı.
- Joao Cancelo, izinsiz görüntülendiğini fark edince yolcunun telefonuna eliyle vurdu.
- Yaşanan gerginlik sosyal medyada paylaşıldı ve futbolseverler arasında tartışma yarattı.
Portekizli milli futbolcu Joao Cancelo'nun uçakta yaşadığı anlar kısa sürede gündem oldu. Yıldız oyuncu, yolculuk sırasında kendisini cep telefonuyla kayda alan bir yolcuya sert tepki gösterdi.
UÇAKTA GERGİNLİK YAŞANDI
İddialara göre Cancelo, izinsiz şekilde görüntülendiğini fark edince yolcuya tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine deneyimli futbolcu, eliyle telefonuna vurdu. O anlar çevredeki yolcuların da dikkatini çekti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yaşanan gerginlik kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, futbolseverler ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Cancelo'nun özel hayatına saygı gösterilmesi gerektiğini savunurken, bazıları ise tepkisini fazla buldu.