Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Joao Cancelo, uçak yolculuğu sırasında kendisini izinsiz şekilde kaydeden bir yolcuyla tartışma yaşadı. Yaşanan olay sosyal medyada büyük yankı buldu. Cancelo'nun tepkisini anlamsız bulanlar olduğu kadar, özel hayatına saygı gösterilmesi gerektiğini savunanlar da oldu.

UÇAKTA GERGİNLİK YAŞANDI

İddialara göre Cancelo, izinsiz şekilde görüntülendiğini fark edince yolcuya tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine deneyimli futbolcu, eliyle telefonuna vurdu. O anlar çevredeki yolcuların da dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan gerginlik kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, futbolseverler ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Cancelo'nun özel hayatına saygı gösterilmesi gerektiğini savunurken, bazıları ise tepkisini fazla buldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
