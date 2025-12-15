Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Joao Cancelo, uçak yolculuğu sırasında kendisini izinsiz şekilde kayda alan bir yolcuyla tartışma yaşadı.

Portekizli milli futbolcu Joao Cancelo'nun uçakta yaşadığı anlar kısa sürede gündem oldu. Yıldız oyuncu, yolculuk sırasında kendisini cep telefonuyla kayda alan bir yolcuya sert tepki gösterdi.

UÇAKTA GERGİNLİK YAŞANDI

İddialara göre Cancelo, izinsiz şekilde görüntülendiğini fark edince yolcuya tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine deneyimli futbolcu, eliyle telefonuna vurdu. O anlar çevredeki yolcuların da dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan gerginlik kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, futbolseverler ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Cancelo'nun özel hayatına saygı gösterilmesi gerektiğini savunurken, bazıları ise tepkisini fazla buldu.