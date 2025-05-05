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Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

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Şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Leroy Sane'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sane'nin menajerinin Bayern Münih'ten gelen teklifi bekletme kararı aldığı ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın tekliflerinin somutlaşmasını beklediği öne sürüldü. Bu transferde Fenerbahçe'nin Mario Branco'ya tam yetki verdiği de gelen haberler arasında.

Sahasında Beşiktaş'a da yenilen ve bu sezon İstanbul derbisi kazanamayan Fenerbahçe'de şampiyonluk mucizelere kaldı.

GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI

Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe, rotasını ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer listesindeki yıldız isme çevirdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Leroy Sane'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Sane'nin yeni menajeri Pini Zahavi, Bayern Münih'in kendilerine yaptığı teklifi bekletme kararı aldı. Oyuncu cephesi tarafından, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerinin somutlaşması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin de bu transferde Mario Branco'ya tam yetki verdiği iddia edildi.

Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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