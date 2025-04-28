Dünyaca ünlü eski futbolcu, Mourinho'yu Premier Lig'e çağırdı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un görevine devam edeceğini söylediği Jose Mourinho'ya sürpriz bir çağrı geldi.

Jose Mourinho'nun bir sonraki durağı hakkında söylentiler çoğalırken, eski Chelsea ve İngiltere Milli Takım yıldızı Joe Cole, eski teknik direktörünün Premier Lig'e dönmesi için konuştu.

''MOURINHO BİR DAHİ, PREMIER LİG'DE İSTERİM''

Mourinho'nun İngiliz futboluna olan bitmeyen sevgisi hakkında TNT Sports'ta konuşan Cole, Londra'nın Portekizli hoca için önemli bir çekim faktörü olmaya devam ettiğini öne sürdü.

Cole yaptığı açıklamada, "Gerçekten, onun bir dahi olduğunu düşünüyorum. Umarım onu tekrar Premier Lig'de görürüz. Hala yetenekli ve onu burada tekrar görmek isterim. İngiltere'yi seviyor. Londra'yı seviyor. Hangi kulübe gelirse gelsin, gerçek bir sıçrama yaşayacak. Jose'nin önümüzdeki beş, 10 yıl kalacağını düşünüyorum." dedi.

Joe Cole,Chelsea'de forma giydiği dönemde Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı.