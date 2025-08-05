Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
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Manchester City'nin dünyaca ünlü kalecisi Ederson'un, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimden henüz resmi bir adım gelmezken, olası bir transfer hamlesi şimdiden futbolseverleri heyecanlandırdı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın uzun süredir kaleci listesinin ilk sırada yer alan başarılı eldiven Ederson'un menajeri, sarı-kırmızılılara taleplerini iletti.

FENERBAHÇE'YE DE ÖNERİLDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, aynı şartlarla Fenerbahçe'ye de oyuncunun aracılar üzerinden önerildiği öğrenildi. Manchester City, Ederson için 15 milyon euro bonservis istiyor. Ederson, yıllık 10 milyon euro maaş ve 3+1 yıllık kontrat talep ediyor.

Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Galatasaray'ın ilk talepleri reddettiği belirtilirken, 31 yaşındaki eldivenin aracılar tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin henüz Ederson'u transfer etmek için resmi bir girişimde bulunmadığı aktarılmasına rağmen olası bir hamle futbolseverleri şimdiden heyecanlandırdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Yeni bir olay değil bu zaten. Mourinho ile Ederson un menajeri aynı. Facetime görüşmesi bile yapılmış. İki takımı her zaman olduğu gibi birbirine kirdiriyorlar. City daha fazla bonservis almak istiyor haliyle. Gs direkt Sam.Ligine gidecegi icin bir adım önde. Ederson ayakları cok iyi ve oyun kurmada cok cok iyi. Fb alirsa gercekten çalım olur

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