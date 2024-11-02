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Dünya yıldızı futbolcu şimdi sokaklara düştü

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Bir dönem Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen ve muhteşem futboluyla akıllara kazınan Adriano Leita Riberio, futbolu bıraktıktan sonra yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bambaşka biri oldu. Sokaklara düştüğü görülen eski futbolcunun şimdiki hali ise içler acısı.

Dünyaca ünlü eski futbolcu Adriano'nun son halini gösteren bir video paylaşıldı. Bir dönem Avrupa'da en iyi forvetlerden biri olarak gösterilen oyuncunun şimdiki hali içler acısı.

2000'li yılların ortalarında dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Adriano, İtalya'da Parma ve Inter Milan ile beş üretken yıl geçirdi. Ünlü futbolcu babasını kaybedip performansında büyük bir düşüş yaşamadan bir süre önce L'Imperatore (İmparator) lakabını kazandı. Sonrasında sokak çetelerine karışan Adriano, futbola erken veda etti.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMAMIŞ

2 Senedir ortalıkta gözükmeyen Brezilyalı yıldız ismin son hali şaşkınlık yarattı. 42 yaşındaki Adriano mahalleden bir arkadaşının çektiği video ile ortaya çıktı. Oldukça kilo aldığı gözlenen Adriano'nun eski halinden eser kalmadığı görülüyor.

Dünya yıldızı futbolcu şimdi sokaklarda sürünüyorAdriano'nun eski hali

Dünya yıldızı futbolcu şimdi sokaklara düştü
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah dusurmesin... insanoglu iste bole, bir gun yukseklerde ucup... baska bir gun yerlerde surunebilir...

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Haber YorumlarıG Ergün:

yazık babasının ölümü bitirmiş bunu

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Haber YorumlarıeXpeRT:

SOKAĞA DÜŞTÜĞÜ FİLAN YOK MAL VARLIĞI YERİNDE SADECE ESKİ SAMİMİ ORTAMINI SEVİYOR..

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