Dünya yıldızı futbolcu şimdi sokaklara düştü

Dünyaca ünlü eski futbolcu Adriano'nun son halini gösteren bir video paylaşıldı. Bir dönem Avrupa'da en iyi forvetlerden biri olarak gösterilen oyuncunun şimdiki hali içler acısı.

2000'li yılların ortalarında dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Adriano, İtalya'da Parma ve Inter Milan ile beş üretken yıl geçirdi. Ünlü futbolcu babasını kaybedip performansında büyük bir düşüş yaşamadan bir süre önce L'Imperatore (İmparator) lakabını kazandı. Sonrasında sokak çetelerine karışan Adriano, futbola erken veda etti.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMAMIŞ

2 Senedir ortalıkta gözükmeyen Brezilyalı yıldız ismin son hali şaşkınlık yarattı. 42 yaşındaki Adriano mahalleden bir arkadaşının çektiği video ile ortaya çıktı. Oldukça kilo aldığı gözlenen Adriano'nun eski halinden eser kalmadığı görülüyor.

Adriano'nun eski hali