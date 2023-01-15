Dünya şaşkın! Futbol kurallarında tarihi değişiklik

Futbol maçlarında artık beyin sarsıntı geçirdiği şüphelenilen futbolcunun yerine bir başka oyuncu geçici olarak girebilecek. Eğer çıkan futbolcuda herhangi bir probleme rastlanmaz ise bu futbolcu yeniden oyuna girebilecek. IFAB İcra Kurulu'nun kısa süre içerisinde bir araya gelerek bu uygulamanın futbol maçlarında kesinleşmesi durumu ile alakalı son kararı vermesi bekleniyor. Şaşkınlıkla karşılanan geçici değişiklik uygulaması futbolseverler tarafından mantıklı bulunmadı.

Futbol maçlarında kafa çarpışmaları ve kafaya alınan darbeler sonrası ortaya çıkan beyin sarsıntıları için yeni bir karar alınması gündemde.

GEÇİCİ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, geçici oyuncu değişikliği uygulamasına göre beyin sarsıntısı geçirdiğinde şüphelenilen futbolcunun yerine bir başkası girecek. Eğer çıkan futbolcudaherhangi bir bulguya rastlanamazsa kendisin yerine oyuna giren sporcunun yerine tekrar maça geri dönecek.

SON SÖZÜ IFAB SÖYLEYECEK

Yılda bir kez toplanarak futbol oyun kurallarında değişikliğe giden veya yeni kuralların uygulanması kararını alan IFAB İcra Kurulu 8 üyeden oluşuyor. Bu üyelerden dördü 4 Britanya federasyonundan gelirken 4 üye de FIFA tarafından görevlendiriliyor. Ancak bu uygulamanın test edilmesi kararını 18 Ocak günü toplanacak olan 5 üyeli IFAB Yönetim Kurulu da alabilir.