Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Nesrin Baş: Hedefim Olimpiyatlarda Altın Madalya Kazanmak

Beşiktaş Kulübü'nün milli güreşçisi Nesrin Baş, U-23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 68 kilo kategorisinde Dünya şampiyonu oldu. Nesrin Baş, Türk kadınının gücünü gösterdiği için mutlu olduğunu belirterek, hedefinin olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu vurguladı.

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Beşiktaş'ın milli sporcusu Nesrin Baş, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde bu başarıyı elde etmesinden dolayı gururlu olduğunu belirtti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 68 kiloda altın madalyanın sahibi olan Nesrin Baş, Beşiktaş Kulübünün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olarak Türk kadınının gücünü gösterdiğini vurgulayan 21 yaşındaki güreşçi, "Hedefim olimpiyatlara gidip altın madalya kazanmak. Başta ailem olmak üzere; Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında dünya şampiyonu olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.