Dünya Şampiyonu Kayakçı Tuğba Tekin Hayatını Kaybetti

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Alp disiplini kayakta dünya şampiyonu olan özel sporcu Tuğba Tekin, 34 yaşında vefat etti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, merhum sporcunun vefatını derin bir üzüntü ile duyurdu.

Alp disiplini kayakta dünya şampiyonluğu bulunan özel sporcu Tuğba Tekin, 34 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünya şampiyonu özel sporcumuz Tuğba Tekin'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume sporcumuza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.

Federasyondan alınan bilgiye göre, aktif sporcu bırakan 34 yaşındaki Tuğba Tekin, 2013 ve 2017'de alp disiplini kayakta dünya şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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