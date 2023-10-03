Dünya Şampiyonu Fırat Arslan, Jübile Maçıyla Ringlere Veda Ediyor

Dünya şampiyonu profesyonel boksör Fırat Arslan, WBA 'Altın Dünya Şampiyonluğu' kemer karşılaşmasıyla ringlere veda etmek için son kez eldiven giymeye hazırlanıyor.

Türk profesyonel boksör Fırat Arslan, 21 Ekim Cumartesi gecesi Almanya'nın Göppingen kentinde bulunan EWS Arena'da, Avrupa şampiyonu Bosnalı boksör Edin Puhalo'ya karşı jübile maçında son kez ringe çıkacak. Hazırlıklarını Erzurum Palandöken Dağı'nda sürdüren Fırat Arslan, "Eski menajerim Avusturya'nın dağlarında hazırlıklarımızı yaptırırken, eşim Dilek Arslan ile birlikte hemfikir olarak ülkemizin bu konuda çok üstün yerleri olduğuna karar verdik. Erzurum'a gelerek 8 haftalık bir süre burada antrenmanlarımı sürdürmeyi uygun bulduk. Şu an 7 haftadır Erzurum'da yoğun bir şekilde antrenman yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Arslan'ın menajeri Deniz Gemici Serrano, güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceklerini belirterek, "35 yaşındaki Bosnalı rakip Puhalo, tam bir navakt canavarı olarak ringlere nam salmış. Bugüne kadar çıktığı 24 maçın 23'ünü kazanırken, bunlardan 22'sini nakavtla sonlandırmış olan tehlikeli bir boksör. Şu an için dünya sıralamasında beşinciliğini koruyan Bosnalı Puhalo, memleketinde ise bir numarada yer alıyor. Başarılı boksörümüz Fırat Arslan, dünya sıralamasında 4 numarada bulunuyor" dedi.

Bir hafta sonra eşinin Almanya'ya dönerek çalışmalarının kalan bölümünü sürdüreceğini vurgulayan Dilek Arslan da, "Rakip çok güçlü ve tehlikeli bir sporcu fakat Fırat, izleyenlerine gerçek bir zafer yaşatmak için gözünü budaktan sakınmadı. Mümkün olan en güçlü ve tehlikeli boksörle ringe çıkarak, hak ettiği bir şampiyonluğu yaşamak istedi. Bu doğrultuda ekibimizle birlikte ülkemize bir şampiyonluk daha yaşatmak için var gücüyle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz ise, "İzleyicilere unutulmaz bir boks galası sunmak için yoğun çalışmalar devam ediyor. Ayrıca maç biletleri satışa sunulmuştur. Galaya dünyaca ünlü isimler de iştirak edecekler. Dünyanın en iyi antrenörleri arasında yer alan Uli Wegner, ağır sıklette çok sayıda şampiyonluklar yaşamış olan Luan Qrasiniqi ve birçok ünlü isim de galada olacak. Boks yaşantısı başarılarla dolu olan Fırat Arslan, dünya şampiyonlukları dahil tüm şampiyonlukları defalarca kazanmış olan bir sporcumuz olarak tarihe geçmiştir" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL