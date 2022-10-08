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Dünya Şampiyonası'nda 2. tur kötü bitti! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu

Spor Haberleri

Dünya Şampiyonası'nda 2. tur kötü bitti! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu

FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu. Ay-Yıldızlı ekip daha önceki maçlarda aldığı sonuçlarla çeyrek finali garantilemişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Sırbistan, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu son maçında karşı karşıya geldi.

SIRBISTAN'I GEÇEMEDİK

Çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası ikinci tur son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

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