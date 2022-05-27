SPOR Dünya Plaj Güreşi'nin 1'inci serisi yarın Sarıgerme'de başlıyor - Haberler

Dünya Plaj Güreşi'nin 1'inci serisi yarın Sarıgerme'de başlıyor

Ortaca (Muğla) DHA

Muğla'nın Ortaca İlçesine bağlı Sarıgerme'de 28-29 Mayıs tarihlerinde ilk turu düzenlenecek olan Dünya Plaj Güreşi Serisi'nin basın toplantısı yapıldı.

UWW Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic, Müsabakalar Teknik Delegesi Dos Santos Silva Pedro Miguel, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Muğla Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantı, Dalyan Allaturca Otel'de düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Federasyon Başkanı Eroğlu. "Yaptığımız organizasyonlar ile kendimizi kanıtlamış, güreş konusunda uzun bir geçmişi ve şerefliliği olan bir federasyonuz. Bu şampiyonanın ülkemizde yapılması, dünyanın birçok yerinden misafirlerimizin Sarıgerme'mizi ve bu doğal güzelliklerimizi görmesi, tanıması için büyük bir fırsat. Bütün misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

NENAD LALOVİC: PLAJ GÜREŞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye'de bu organizasyonu düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Dünya Güreş Birliği Başkanı Lalovic, şunları söyledi: "Plaj güreşi, çok büyük yatırımlar yaptığımız bir güreş türü. Tüm kıtalara uyum sağlayabildiği için plaj güreşi bizim için çok önemli. Bu bölge turistik ve diğer özellikler olarak çok uygun ve biz üçüncü kez plaj güreşi için Türkiye'de bulunuyoruz. Sürekli yanımızda olan Türkiye Güreş Federasyonu'na. Özellikle de genç Başkan Şeref Eroğlu'na ve tüm devlet otoritelerine teşekkür ederiz."

FİNAL ETABI TALEBİNE OLUMLU YANIT

Şampiyonaya ev sahipliği yapan Ortaca Belediye Başkanı Uzundemir de bu tarz organizasyonlarla yöreyi tüm dünyaya tanıtıp turizm alanında daha ilerilere taşımak istediklerine vurgu yaptı. Uzundemir, "Sarıgerme'de gelecek senelerde bu organizasyonun final etabına Başkanımız Şeref Eroğlu'nun önderliğinde talip olmak istediğimizi de iletmek isterim" derken, bu talep üzerine Nenad Lalovic. "Bu sene planlamalarımızı önceden yapmıştık ama gelecek yıllarda böyle bir teklifi kesinlikle değerlendireceğiz" cevabını verdi.

MİGUEL: "BURADA BULUNMAMIZIN TEK AMACI PLAJ GÜREŞİ DEĞİL"

3 kıtada 20'den fazla ülkenin 100'den fazla sporcu ile katılım sağladığı serinin açılışının Muğla Sarıgerme'de yapılmasından mutluluk duyduklarını kaydeden Müsabakalar Teknik Delegesi Miguel ise şunları söyledi: "2 gün boyunca bir çok sporcu, şampiyonluk için güzel mücadeleler verecek. Bu organizasyonda emeği geçen yerel yetkililere, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı'na ve yetkililerini kutluyorum. Plaj güreşiyle birlikte daha farklı amaçlarımız da var. Sarıgerme'nin dünyadaki sayılı mavi bayraklı plajlardan birisi olması sebebi ile ve burada bulunan karetta karetta yaşam alanlarının çevresinin temizlenmesi ile ilgili bir sosyal sorumluluk projemizi de sürdürüyoruz."

İKİ GÜN BOYUNCA SAHİLLER TEMİZLENECEK

Toplantını sonunda yeniden söz alan UWW Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic, "Önceki yıllarda da burada bulunmuştuk ve kaplumbağaların denize açılması gibi bir organizasyonumuz olmuştu, bundan çok etkilenmiştik. Dünyanın içinde bulunduğu ekolojik problemler ve Türkiye'de çıkan orman yangınları sonucu önümüzdeki iki gün boyunca sahilin temizlenmesi, ağaç dikimi ve karetta karetta kaplumbağaları için yapılacak bağış gibi planlarımız var" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor