Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Ebru Acer, İrem Oluk, Kübra Korkut ve Abdullah Öztürk, teklerde yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Tayland'ın Pattaya kentindeki organizasyona tekler kategorisindeki müsabakalarla devam edildi.

Çeyrek finalde Ebru Acer (sınıf 11 tek kadınlar), Rus Elena Prokofeva'yı 3-1, İrem Oluk (sınıf 4-5 tek kadınlar), Güney Koreli Jung Young-a'yı 3-2, Kübra Korkut (sınıf 7 tek kadınlar), Rus Galina Gorokhovatcenko'yu 3-2, Abdullah Öztürk (sınıf 4-5 tek erkekler) de Nijeryalı Isau Ogunkunle'yi 3-2 yenerek son 4 isim arasında girdi. Böylece 4 para masa tenisçinin de madalya alması kesinleşti.

Merve Demir (sınıf 10 tek kadınlar) çeyrek finalde, Sümeyra Türk (sınıf 11 tek kadınlar) ve Neslihan Kavas (sınıf 9 tek kadınlar) ise son 16 turunda elendi.

Kaynak: AA