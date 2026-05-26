Haberler

Afyonkarahisar'da oryantiring heyecanı sona erdi

Afyonkarahisar'da oryantiring heyecanı sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Oryantiring Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen müsabakalar sona erdi. Kızlarda Zümra Karadeniz, erkeklerde Rafet Ahmet Aziz birinci oldu.

Dünya Oryantiring Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen oryantiring müsabakaları, Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde tamamlandı.

Kızlar Ferdi kategorisinde Zümra Karadeniz birinci olurken, Belinay Kösem ikinci, Esra Yıldırım ise üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler Ferdi kategorisinde ise Rafet Ahmet Aziz birinciliği elde etti. İsmail Eren Akyol ikinci olurken, İbrahim Top yarışmaları üçüncü sırada tamamladı.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon!Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

Ülke 6,9'luk depremle sarsıldı! Yetkililerden tsunami açıklaması geldi
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor
Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskanıp ateşe verdi

Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskandığı çocuğa kabusu yaşattı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı

Koltuğa geri döndü, ilk icraatı tartışma yarattı! Listede 24 isim var
Netflix'in yıldızı Stewart McLean'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Bir haftadır aranıyordu: Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı