Afyonkarahisar'da oryantiring heyecanı sona erdi
Dünya Oryantiring Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen müsabakalar sona erdi. Kızlarda Zümra Karadeniz, erkeklerde Rafet Ahmet Aziz birinci oldu.
Kızlar Ferdi kategorisinde Zümra Karadeniz birinci olurken, Belinay Kösem ikinci, Esra Yıldırım ise üçüncü sırada yer aldı.
Erkekler Ferdi kategorisinde ise Rafet Ahmet Aziz birinciliği elde etti. İsmail Eren Akyol ikinci olurken, İbrahim Top yarışmaları üçüncü sırada tamamladı.
Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı