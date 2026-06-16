Dünya Muaythai Şampiyonası, Malezya'da başladı
Dünya Muaythai Şampiyonası, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da başladı. Türkiye'yi 26 sporcu temsil edecek. Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, sporcuların motivasyonunun yüksek olduğunu ve başarı beklediklerini açıkladı.
Dünya Muaythai Şampiyonası, Malezya'da başladı.
Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen organizasyon, 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.
Şampiyonada Türkiye'yi elit büyükler kategorisinde 9 kadın, 13 erkek, okul sporları kategorisinde ise 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 26 sporcu temsil edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Hasan Yıldız, sporcuların yoğun bir tempoda çalıştığını ve motivasyonlarının yüksek olduğunu belirterek, ay-yıldızlı ekibin uluslararası arenada önemli başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.