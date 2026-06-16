Dünya Muaythai Şampiyonası, Malezya'da başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen organizasyon, 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi elit büyükler kategorisinde 9 kadın, 13 erkek, okul sporları kategorisinde ise 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 26 sporcu temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Hasan Yıldız, sporcuların yoğun bir tempoda çalıştığını ve motivasyonlarının yüksek olduğunu belirterek, ay-yıldızlı ekibin uluslararası arenada önemli başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.