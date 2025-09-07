Haberler

Dünya Motokros Şampiyonası ve EMX250 Final Yarışları Tamamlandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da gerçekleşen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Türkiye) ve EMX250 Avrupa Motokros Şampiyonası final 2. yarışları, İspanyol yarışçı Garcia'nın birinciliğiyle sona erdi. Yarışlarda Letonyalı Reisulis ikinci, Janis Martins ise üçüncü oldu.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen yarışlar kıyasıya mücadele içerisinde geçti. Yarış sonucunda İspanyol yarışçı Garcia birinci oldu. Letonyalı sporculardan Reisulis ikinci, Janis Martins de yarışı üçüncü sırada tamamladı. Nefes nefese geçen yarışlarda sporcular şampiyonluk için büyük mücadele sergiledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
