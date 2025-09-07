Dünya Motokros Şampiyonası ve EMX250 Final Yarışları Tamamlandı

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Türkiye) ve EMX250 Avrupa Motokros Şampiyonası final 2. yarışları tamamlandı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen yarışlar kıyasıya mücadele içerisinde geçti. Yarış sonucunda İspanyol yarışçı Garcia birinci oldu. Letonyalı sporculardan Reisulis ikinci, Janis Martins de yarışı üçüncü sırada tamamladı. Nefes nefese geçen yarışlarda sporcular şampiyonluk için büyük mücadele sergiledi. - AFYONKARAHİSAR