Dünya Motokros Şampiyonası'nda Dereceler Belli Oldu
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda MXGP ve MX2 kategorilerinde dereceye giren sporcular belirlendi. MXGP kategorisinde Hollandalı Jeffrey Herlings birinci olurken, MX2'de Alman sporcu Simon Langenfelde zirveye yerleşti.

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, - AFYONKARAHİSAR'daki Dünya Motokros Şampiyonası'nda MXGP ve MX2 kategorisinde dereceye girenler belli oldu.

MXGP'de Afyonkarahisar etabını tamamlayan sporculardan Hollandalı Jeffrey Herlings birinci oldu. İkinciliği Fransız yarışçı Romain Febvre alırken üçüncü ise Belçikalı yarışçı Lucas Coenen oldu.

MX2'DE KAZANAN LANGENFELDE

MX2'de birinciliği Alman sporcu Simon Langenfelde, ikinciliği Hollandalı sporcu Kay de Wolf, üçüncülüğü ise İspanyol sporcu Guillem Farres aldı. Sporcular 14 Eylül'de Çin'de tekrar piste çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
