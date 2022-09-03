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Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı

Spor Haberleri

Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etapları başladı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etapları başladı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde dört farklı sınıfta serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda, ilk gün Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (WMX) yanı sıra Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX Open) ilk yarışları yapılacak.

MXGP Türkiye büyük ve gençler sınıfının yarışları ise yarın tamamlanacak ve 2022 yılında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Karahisar Afyon Spor Haberler

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