Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı Spor Haberleri Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etapları başladı. Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etapları başladı. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde dört farklı sınıfta serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda, ilk gün Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (WMX) yanı sıra Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX Open) ilk yarışları yapılacak. MXGP Türkiye büyük ve gençler sınıfının yarışları ise yarın tamamlanacak ve 2022 yılında dereceye girenlere ödülleri verilecek. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Karahisar Afyon Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.