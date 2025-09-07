Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da Heyecan Yarattı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP Of Türkiye etabına iddialı sporcuların katıldığını, en önemli puanların Afyonkarahisar'da alındığını söyledi.

Baysan, AA muhabirine, yaptığı açıklamada Dünya Motokros Şampiyonasının 18. ayak mücadelesine katılan sporcuların pisti çok beğendiğini dile getirdi.

Baysan, "Dünya Motokros Federasyonu (FIM) yetkilileriyle, pist alanında son dakika değişiklikler yaptık. Bu değişiklikler sporculara sürpriz oldu. Pist, 15 gündür çalışmalarla birlikte etkili olan sağanakla homojen bir yapıya dönüştü." dedi.

"Çok fazla ülkeden sporcu burada yarışıyor"

Baysan, Dünya Motokros Şampiyonasında ilk yarışlar başladığında sporcu sayılarının fazla olduğuna dikkati çekti.

İddiası kaybolan sporcuların şampiyonaya yavaş yavaş veda ettiğini anlatan Baysan, şöyle konuştu:

"Bu spor lojistiği dolayısıyla zor oluyor. Masrafları da çok yüksek. Afyonkarahisar pistini çok seven sporcular muhakkak burada start almak istiyor. Çok fazla ülkeden sporcu burada yarışıyor. Yarış, MXGP Of Türkiye'den sonra Çin Halk Cumhuriyeti ve Avustralya'da son bulacak. Yarışçılar, en önemli puanlarını Afyonkarahisar'dan alıyor. Geride iki ayak kalmasına rağmen bir kaza ve motor arızası her şeyi değiştirebilir. MXGP ve MX2'de şampiyonu Afyonkarahisar belirleyebilir. İnşallah, Afyonkarahisar'dan bir şampiyonu daha ilan ederiz. Takımları da en iyi şekilde uğurlarız."

-"TMF, dünyanın en iyi sporcularını Afyonkarahisar'da buluşturdu"

MXGP yarışlarının 20 ülkede yapıldığını aktaran Baysan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yarışların büyük kısmına katıldım. Oralarda fun kulüpler var. Onlar da her yıl Afyonkarahisar'daki yarışlara katılıyor ama bu işin atmosferini yükselten seyirciler. Bu organizasyonu bu noktalara getirmek çok zordu. TMF, dünyanın en iyi sporcularını Afyonkarahisar'da buluşturdu. Bütün motorspor sevenleri Afyonkarahisar'a bekliyoruz."