Dünya Motokros Şampiyonası 18. Ayağı Afyonkarahisar'da Devam Ediyor

AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18'inci ayağı MXGP Türkiye'de ikinci gün heyecanı başladı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye'de ikinci gününde ilk yarış kadınlar kategorisinde yapıldı. Uluslararası sporcuların mücadele ettiği şampiyonada, bugün MXGP, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN) kapsamında final yarışları ile ödül törenleri düzenlenecek. Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda, İtalyan Kiara Fontanesi birinci olurken, İspanyol Daniela Guillen ikinci ve Norveçli Martine Hughes üçüncü oldu.

AVRUPA'DA KAZANAN GARCIA

Avrupa Motokros Şampiyonası EMX250 final 2'nci yarışında birinci Francisco Garcia, ikinci Janis Martins Reisulis, üçüncü Elias Escandell Gil oldu. Dün gerçekleştirilen yarışmalarda genel klasmanda Avrupa Şampiyonluğu'nu garantileyen Janis Martins Reisulis, bugün yarışı 2'nci sırada tamamladı.

Bugünkü programda şu yarışlar yer alıyor;

MXGP Dünya Motokros Şampiyonası Final 1'inci Yarışı

MX2 Dünya Gençler Motokros Şampiyonası Final 2'nci Yarışı

MXGP Dünya Motokros Şampiyonası Final 2'nci Yarışı.