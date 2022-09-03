AFYONKARAHİSAR - Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın ilk yarışı yapıldı Spor Haberleri Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam edildi. Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam edildi. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamındaki Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (WMX) birinci ayak yarışı yapıldı. Yarış sonucunda Yeni Zelandalı Courtney Ducan birinci, Alman sporcu Larissa Papenmeier ikinci, Hollandalı Lyynn Valk ise üçüncü oldu. Öte yandan, organizasyonda mücadele eden tek Türk kadın sporcu olan Irmak Yıldırım ise 24. sırayı aldı. Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın ikinci ve son ayak yarışı yarın gerçekleştirilecek. Spor Kaynak: AA / Hakan Dündar Karahisar Afyon Spor Haberler

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