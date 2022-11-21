Dünya Kupasında eşi benzeri görülmemiş açılış! Ünlü aktörden izleyenleri duygulandıran anlar

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreninde Dünya Kupası elçisi Ghanim Al-Muftah ile sahneye çıkan Amerikalı ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın yapmış olduğu gösteri ve okumuş oldukları ayet çok sayıda insanın beğenisini aldı.

Hollywood aktörü Morgan Freeman ve Koreli şarkıcı Jeon Jungkook, Katar'daki Al Bayt Stadyumu'nda düzenlenen Dünya Kupası açılış törenine liderlik etti.

MORGAN FREEMAN SAHNEYE DAVET EDİLDİ

Oldukça duygusal anların yaşandığı açılış töreninde Amerikalı ünlü oyuncu Morgan Freeman, Kaudal Regresyon Sendromu ile doğmuş olan Katarlı genç Ghanim al Muftah tarafından konuşmaya davet edildi.

AYET OKUDULAR

Ghanim al Muftah, Morgan Freeman ile birlikte Hucurat Suresinin 13. ayetini okudu. Oyuncu daha sonra fibromiyalji rahatsızlığı nedeniyle taktığı eldiveni içinde olan sol elini, Katarlı gencin eline ulaşmak için uzattı.