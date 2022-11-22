Dünya Kupasına damga vuran olay! Eski kaptanı şapkasından dolayı stada almadılar

Dün oynanan ABD-Galler karşılaşmasına Galler'in eski futbol kaptanı Laura McAllister, gökkuşağı desenli şapkasıyla stada girmek istedi fakat güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Bu olay sosyal medyada oldukça dikkat çekerek gündem oldu.