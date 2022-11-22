Dünya Kupasına damga vuran olay! Eski kaptanı şapkasından dolayı stada almadılar
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Dün oynanan ABD-Galler karşılaşmasına Galler'in eski futbol kaptanı Laura McAllister, gökkuşağı desenli şapkasıyla stada girmek istedi fakat güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Bu olay sosyal medyada oldukça dikkat çekerek gündem oldu.
2022 Dünya Kupası resmen başladı. Kıyasıya mücadelelerin olduğu turnuvaya dün oynanan ABD-Gallerkarşılaşması öncesinde meydana gelen olay damga vurdu.
LAURA MCALLİSTER'IN ZOR ANLARI
Galler'in eski futbol kaptanı Laura McAllister'ı gökkuşağı şapkasıyla stadyuma girmesine izin verilmedi. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda günün son maçında ABD ile Galler karşı karşıya geldi. Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
GALLER'İN ESKİ KAPTANINI STADA ALMADILAR
Galler'in eski futbol kaptanı Laura McAllister'ı gökkuşağı şapkasıyla stadyuma girmesine izin vermeyen güvenlik güçleri sosyal medyada gündeme gelerek oldukça konuşuldu.