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Dünya Kupasına damga vuran olay! Eski kaptanı şapkasından dolayı stada almadılar

Spor Haberleri

Dünya Kupasına damga vuran olay! Eski kaptanı şapkasından dolayı stada almadılar

Dün oynanan ABD-Galler karşılaşmasına Galler'in eski futbol kaptanı Laura McAllister, gökkuşağı desenli şapkasıyla stada girmek istedi fakat güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Bu olay sosyal medyada oldukça dikkat çekerek gündem oldu.

2022 Dünya Kupası resmen başladı. Kıyasıya mücadelelerin olduğu turnuvaya dün oynanan ABD-Gallerkarşılaşması öncesinde meydana gelen olay damga vurdu.

LAURA MCALLİSTER'IN ZOR ANLARI

Galler'in eski futbol kaptanı Laura McAllister'ı gökkuşağı şapkasıyla stadyuma girmesine izin verilmedi. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda günün son maçında ABD ile Galler karşı karşıya geldi. Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

GALLER'İN ESKİ KAPTANINI STADA ALMADILAR

Galler'in eski futbol kaptanı Laura McAllister'ı gökkuşağı şapkasıyla stadyuma girmesine izin vermeyen güvenlik güçleri sosyal medyada gündeme gelerek oldukça konuşuldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galler Spor Haberler

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