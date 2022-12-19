Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'e çılgın prim! Futbolcular servetine servet kattı

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de futbolcuların cebine girecek para belli oldu. Arjantin Futbol Federasyonu, her bir futbolcuya 1.3 milyon euro prim ödeme kararı aldı. Primler dağıtılırken, FIFA tarafından dünya şampiyonuna verilecek yaklaşık 41 milyon euroluk para ödülü de kullanılacak.

Dünya Kupası finalinde Fransa'yı mağlup eden Arjantin'de futbolcular çılgın bir primin sahibi oldu.

1.3 MİLYON EURO PRİM VERİLECEK

Katar'da Arjantin ile Fransa'yı karşı karşıya getiren Dünya Kupası finali nefes kesti. Seri penaltı atışları sonrası mutlu sona ulaşan Tangocular, 36 yıl sonra gelen zaferle hatırı sayılır bir prim kazandı. Arjantin Futbol Federasyonu, her bir futbolcuya 1.3 milyon euro prim verdi.

FIFA'DAN 41 MİLYON EURO

Arjantin Milli Takımı'nda prim dağıtılırken, FIFA'dan tarafından dünya şampiyonuna verilecek yaklaşık 41 milyon euroluk para ödülü de hesaba katılacak.