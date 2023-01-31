Dünya Kupası'nda sahaya giren Nusret için Agüero'dan bomba itiraf: Kendimizden geçmiştik

Arjantinli golcü Sergio Agüero, Dünya Kupası final maçında ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin sahaya girmesiyle ilgili konuştu. Agüero yaptığı açıklamada, "Nusret'i sahaya çıktığında gördüm ve olayı tam olarak anlayamadım. Aslında onu tam olarak fark edemedim bile. Çünkü final maçından sonra zafer sarhoşuyduk ve kendimizden geçmiştik." ifadelerini kullandı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin'in kazanmasının ardından ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin sahaya girmesi gündeme oturmuştu. Arjantinli efsane futbolcu Sergio Agüero, o akşam yaşananları değerlendirdi.

"BUNU FARK EDEMEYECEK KADAR DERİN DUYGULAR YAŞIYORDUK"

Sergio Agüero yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadaki yorumları birkaç gün sonra gördüm. Nusret'i sahaya çıktığında gördüm ve olayı tam olarak anlayamadım. Aslında onu tam olarak fark edemedim bile. Çünkü final maçından sonra zafer sarhoşuyduk ve kendimizden geçmiştik. Birkaç saat sonra bile onun sahada olduğunu fark edemedim. Kutlama yapıyorduk. Bizim için uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir şeydi. Bunu fark edemeyecek kadar derin duygular yaşıyorduk" ifadelerini kullandı.

"İNCELEME SONUCU İŞLEM YAPILACAK"

BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi ise Nusret'in sahaya girmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır." demişti.