Dünya Kupası'nda Fas'a elenen İspanya Milli Takımı'nda Luis Enrique dönemi sona erdi

Katar'da devam eden Dünya Kupası'na son 16 turunda Fas'a yenilerek elenen İspanya Milli Takımı'nda fatura kesildi. İspanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Luis Enrique'nin görevine son verdi.

"ENRIQUE VE EKİBİNE GELECEKTE İYİ ŞANSLAR DİLERİZ"

Konuya ilişkin federasyondan yapılan açıklamada, "İspanya Futbol Federasyonu, Luis ve ekibinin yürüttüğü çalışmalarla milli takımın son yıllarda yakaladığı büyümeyi sürdürmek amacıyla yeni bir projenin başlaması gerektiğine dair raporunu federasyon başkanına sundu. Hem başkan Luis Rubiales hem de sportif direktör Jose Francisco Molina, kararı teknik direktöre iletti. Federasyon, Luis Enrique ve ekibine gelecekteki profesyonel projelerinde iyi şanslar diler." ifadeleri kullanıldı.

FAS'A ELENDİLER

Luis Enrique'nin teknik direktörlüğünü yaptığı İspanya Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fas'a seri penaltılar sonucu mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.