Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol
Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Norveç, Moldova'yı 11-1 mağlup etti. Norveç'te Erling Haaland maçı 5 gol, 2 asistle tamamladı.
Dünya Kupası Elemeleri I grubunda Norveç ile Moldova karşı karşıya geldi. Ullevaal Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Norveç, 11-1'lik tarihi skorla kazandı.
TAM 12 GOL ATILDI
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Felix Horn Myhre, 11, 36, 43, 52 ve 83. dakikalarda Erling Haaland, 45+1'de Martin Odegaard, 67, 76, 79 ve 90+1'nci dakikada Thelo Aasgaaard'tan geldi. Moldova'nın maçtaki tek golü Ostigard'ın kendi kalesine attığı golle geldi.
HAALAND'DAN 5 GOL, 2 ASİST
Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, karşılaşmayı 5 gol ve 2 asistlik etkileyici bir performansla tamamladı.
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla birlikte Norveç, puanını 15 yaparak liderliğine devam etti. Moldova ise puansız son sırada kaldı.