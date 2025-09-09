Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol

Haberler

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Norveç, Moldova'yı 11-1 mağlup etti. Norveç'te Erling Haaland maçı 5 gol, 2 asistle tamamladı.

Dünya Kupası Elemeleri I grubunda Norveç ile Moldova karşı karşıya geldi. Ullevaal Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Norveç, 11-1'lik tarihi skorla kazandı.

TAM 12 GOL ATILDI

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Felix Horn Myhre, 11, 36, 43, 52 ve 83. dakikalarda Erling Haaland, 45+1'de Martin Odegaard, 67, 76, 79 ve 90+1'nci dakikada Thelo Aasgaaard'tan geldi. Moldova'nın maçtaki tek golü Ostigard'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

HAALAND'DAN 5 GOL, 2 ASİST

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, karşılaşmayı 5 gol ve 2 asistlik etkileyici bir performansla tamamladı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Norveç, puanını 15 yaparak liderliğine devam etti. Moldova ise puansız son sırada kaldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
