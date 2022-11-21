Dünya Kupası devam ederken kahreden olay! Tecrübeli futbolcu 7. kattan atlayarak intihar etti

Pazar günü başlayan 2022 Dünya Kupası Katar'da devam ederken, futbol camiasını üzen bir haber geldi. İsviçre'nin eski milli oyuncusu Karim Gazzetta intihar etti. 27 yaşındaki oyuncunun 7 katlı binanın en üst katından kendini attığı açıklandı.