Dünya Kupası devam ederken kahreden olay! Tecrübeli futbolcu 7. kattan atlayarak intihar etti
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Pazar günü başlayan 2022 Dünya Kupası Katar'da devam ederken, futbol camiasını üzen bir haber geldi. İsviçre'nin eski milli oyuncusu Karim Gazzetta intihar etti. 27 yaşındaki oyuncunun 7 katlı binanın en üst katından kendini attığı açıklandı.
Dün Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası renkli görüntülere sahne olurken, futbol camiasını yasa boğan bir olay yaşandı. İsviçre Milli Takımı'nın eski oyuncularından Karim Gazzetta 27 yaşında hayatını kaybetti.
7. KATTAN ATLADI
Bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Karim Gazzetta 7. kattan atlayarak intihar etti. Ailesiyle görüşmediği öğrenilen Gazetta'nın ölümü hakkında yetkililer soruşturma başlattı.
KARİM GAZZETTA KİMDİR?
Temmuz ayında Bosna Hersek ekibi Zrinjski takımına transfer olan İsviçreli milli futbolcu Karim Gazzetta, futbola Servette FC'de başladı. Uzun yıllar burada forma giyen Gazetta, kariyerinde 270 maça çıktı. Bu maçlarda 36 gol 14 asistlik katkı sunan Gazetta toplam 16 bin dakika sahada kaldı.