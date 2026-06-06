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Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da sıralama yarışlarıyla başladı

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da sıralama yarışlarıyla başladı
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Dünya Kaykay İniş Şampiyonası (WDSC 2026), Erzincan Ergan Dağı'nda 18 ülkeden 64 sporcunun katılımıyla sıralama yarışlarıyla başladı. 3,5 km'lik parkurda 7 Haziran'a kadar sürecek.

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası (WDSC 2026), Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde sıralama yarışlarıyla başladı.

Şampiyonada 18 ülkeden 64 sporcu mücadele ediyor.

Keskin virajların bulunduğu, 10 dönüşlü, 3,5 kilometrelik parkurda sporcular, sıralama yarışları yaptı.

"Q8 Yarışları" ve "Finaller" ile devam edecek şampiyona, 7 Haziran Pazar günü 3 kategoride düzenlenecek "Final Yarışları" ile sona erecek.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
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