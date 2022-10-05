Dünya, Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Barcelona'ya tek başına hezimeti yaşattı

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3'üncü hafta bugün oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Gecenin önemli karşılaşmasında Inter sahasında Barcelona'yı 1-0 mağlup etti. İtalyanlara galibiyeti getiren golü 45+2'nci dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hakan, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 85 dakika sahada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Inter, Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu ile devirdi. İtalya'da oynanan maçta milli futbolcumuz attığı gol ile takımına 3 puanı getiren isim oldu.

NAPOLI GOL OLUP YAĞDI

Gecenin en gollü karşılaşmasında Napoli deplasmanda Ajax'ı 6-1 mağlup etti. Ajax, 9'uncu dakikada Kudus'ün golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Napoli rakibini 18 ve 47'nci dakikalarda Raspadori, 33'üncü dakikada Di Lorenzo, 45'inci dakikada Zielinski, 63'üncü dakikada Kvaratskhelia ve 81'inci dakikada Simeone'nin golleriyle 6-1 mağlup etmeyi başardı. Hollanda ekibinde Tadic, 73'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Günün karşılaşmaları ve alınan skorlar şöyle: