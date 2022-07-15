Dünya futbol tarihi böyle bir penaltı görmedi! Hakem bile olduğu yerde donup kaldı

Nijerya'da futbol tarihine geçecek bir penaltıya imza atıldı. Topun başına geçen oyuncu penaltıyı taca vurdu. Bu penaltı vuruşu ise büyük tartışmalara yol açtı.

ŞİKE YAPILDI İDDİASI

The Sun'ın aktardığı habere göre, kaçan bu penaltıyla ilgili şike iddiası öne sürüldü. Remo Stars ile Ijebu United takımları arasındaki mücadelede eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Ijebu United'ın kullandığı ilk penaltı vuruşunda Remo Stars kalecisi yerinden kımıldamadı. Ardından penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Remo Stars oyuncusu topu taca yolladı.

HAKEM PROTESTO EDİLDİ

Nijeryalı spor yazarı Aluko, "Bu şike değilse ne?" şeklinde paylaşım yaptı. Ardından yaptığı paylaşımda ise bu penaltı vuruşlarının hakem yönetimine olan protestodan kaynaklandığını belirtti.