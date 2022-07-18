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Dünya Eskrim Şampiyonası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Dünya Eskrim Şampiyonası

Mısır'da devam eden Dünya Eskrim Şampiyonası erkekler kılıç kategorisinde milli eskrimci Enver Yıldırım, 21'inci oldu.

Mısır'da devam eden Dünya Eskrim Şampiyonası erkekler kılıç kategorisinde milli eskrimci Enver Yıldırım, 21'inci oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahire'de düzenlenen organizasyonda erkekler kılıç kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Tablo-64'te Büyük Britanyalı William Deary'yi 15-12 yenen Enver Yıldırım, tablo-32'de karşılaştığı Macar rakibi Andas Szatmari'ye 15-7 yenilerek organizasyondaki bireysel mücadelesini 21'inci sırada tamamladı.

Şampiyonada yarın kadınlar flörede ön eleme turlarını başarıyla tamamlayan milli eskrimci İrem Karamete, Japon Sera Azuma ile ana tablodaki mücadelesine kaldığı yerden devam edecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Kahire Mısır Spor Haberler

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