Dünya devine şok ceza! Taraftarlar isyan edecek
FIFA, İspanya'nın La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'ya mali ve düzenleyici ihlaller nedeniyle üç transfer dönemi boyunca oyuncu kaydı yasağı getirdi. Yasağın, 2026 yaz, 2027 kış ve 2027 yaz transfer dönemlerini kapsayacağı belirtildi. Bask temsilcisi olan kulüp, belirtilen süreçte yeni oyuncu kaydı yapamayacak. Kulübün bu yaptırıma karşı nasıl bir yol izleyeceği ise henüz bilinmiyor.
