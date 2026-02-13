Dünya devine şok ceza! Taraftarlar isyan edecek

FIFA, İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'ya üç transfer dönemi boyunca oyuncu kaydı yasağı getirdi.

ÜÇ TESCİL DÖNEMİNİ KAPSIYOR

Dünya futbolunun çatı kuruluşu tarafından uygulanan yaptırımın, 2026 yaz, 2027 kış ve 2027 yaz transfer dönemlerini kapsayacağı açıklandı. Kararla birlikte Bask temsilcisi belirtilen süreçte yeni oyuncu kaydı yapamayacak.

GEREKÇE: MALİ VE DÜZENLEYİCİ İHLALLER

FIFA'dan yapılan açıklamada, yasağın mali anlaşmazlıklar veya düzenlemelere aykırı davranışlar gibi çeşitli ihlaller nedeniyle verildiği belirtildi. Kulübün söz konusu yaptırıma karşı nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.