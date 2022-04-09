Dünya devine diz çöktürdü! Vedat Muriqi, Mallorca'ya haftalar sonra galibiyeti getirdi
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La Liga'nın 31. haftasında Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi. 7 maç sonra 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü penaltıdan Vedat Muriqi attı.
Mallorca ile Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 31. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mallorca 1-0 kazanırken, galibiyet golünü Vedat Muriqi kaydetti.
ATLETICO MADRİD 6 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Mallorca'ya galibiyeti getiren golü 67. dakikada penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Mallorca, ligde 7 maç sonra kazandı ve puanını 29'a yükseltti. Atletico Madrid ise ligde 6 maç sonra kaybetti ve 57 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Elche deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, sahasında Espanyol'u ağırlayacak.
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