Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor
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Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor
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Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'nun sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, sürpriz bir talip çıktı. Dzeko'nun eski kulübü ve dünya devi Roma, 39 yaşındaki golcüyü yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan ekibi, Dzeko'nun tecrübesinden faydalanmayı ve gelecek sezon takımdaki liderliği ona emanet etmeyi planlıyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko'nun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali gündemdeyken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

ROMA GERİ İSTİYOR

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre, Serie A devi Roma, 39 yaşındaki Bosnalı forveti yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Roma, 2015-2021 yılları arasında 6 sezon formasını giyen ve kulüp tarihine geçen Dzeko'yu, önümüzdeki sezon için hem saha içindeki liderliği hem de genç oyunculara rehberlik etmesi amacıyla kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Kulübün, Dzeko'ya rotasyon oyuncusu olarak sınırlı süreler vermesi ve onun tecrübesinden faydalanması hedefleniyor.

173 GOLE KATKI SAĞLADI

2015 - 2021 yılları arasında Roma forması giyen Edin Dzeko, bu süreçte çıktığı 260 maçta 119 gol atarken 54 de asist yaptı.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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