Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Ara transfer döneminde santrfor arayışında olan Juventus, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri'yi gündemine aldı. İtalyan ekibi, Crystal Palace'dan Jean-Philippe Mateta'nın yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferinden vazgeçti. Mateta'ya alternatif olarak En-Nesyri'yi belirleyen Juventus'un, kısa süre içinde bu transfer için harekete geçmesi bekleniyor.
- Juventus, Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri'yi transfer etmeyi planlıyor.
- Napoli de En-Nesyri'nin transferiyle ilgileniyor.
- Juventus, Crystal Palace'ın Jean-Philippe Mateta için 40 milyon euro bonservis talebi nedeniyle bu transferden vazgeçti.
Juventus, ara transfer döneminde santrfor takviyesi için rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. İtalyan ekibinin, hücum hattı için öncelikli hedef olarak En-Nesyri'yi belirlediği ifade edildi.
MATETA TRANSFERİ RAFA KALKTI
Juventus, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ile ilgilenmişti. Ancak İngiliz kulübünün 28 yaşındaki santrfor için 40 milyon euro talep etmesi sonrası bu transferden vazgeçildi.
EN-NESYRI İÇİN HAMLE HAZIRLIĞI
The Athletic'te yer alan habere göre Juventus, Mateta'ya alternatif olarak Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri'yi gündemine aldı. Palace'ın yüksek bonservis beklentisi sonrası İtalyan kulübünün, Faslı golcü için harekete geçmeyi planladığı belirtildi.
NAPOLI DE YARIŞTA
En-Nesyri'nin transferiyle ilgilenen tek İtalyan kulübü Juventus değil. Faslı santrforun, Serie A'nın bir diğer önemli ekibi Napoli'nin de transfer listesinde yer aldığı aktarıldı. Juventus'un, En-Nesyri transferi konusunda kısa süre içinde somut adımlar atması bekleniyor.