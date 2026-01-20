Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi

Juventus, ara transfer döneminde santrfor takviyesi için rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. İtalyan ekibinin, hücum hattı için öncelikli hedef olarak En-Nesyri'yi belirlediği ifade edildi.

MATETA TRANSFERİ RAFA KALKTI

Juventus, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ile ilgilenmişti. Ancak İngiliz kulübünün 28 yaşındaki santrfor için 40 milyon euro talep etmesi sonrası bu transferden vazgeçildi.

EN-NESYRI İÇİN HAMLE HAZIRLIĞI

The Athletic'te yer alan habere göre Juventus, Mateta'ya alternatif olarak Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri'yi gündemine aldı. Palace'ın yüksek bonservis beklentisi sonrası İtalyan kulübünün, Faslı golcü için harekete geçmeyi planladığı belirtildi.

NAPOLI DE YARIŞTA

En-Nesyri'nin transferiyle ilgilenen tek İtalyan kulübü Juventus değil. Faslı santrforun, Serie A'nın bir diğer önemli ekibi Napoli'nin de transfer listesinde yer aldığı aktarıldı. Juventus'un, En-Nesyri transferi konusunda kısa süre içinde somut adımlar atması bekleniyor.