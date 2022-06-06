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Dünya bu transferi konuşacak! Süper Lig devi, Edinson Cavani'ye formayı giydiriyor

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, gözünü dünya yıldızına dikti. Trabzonspor yönetimi, Edinson Cavani'nin manajeriyle görüştü.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi, yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturup ve hem lig de Avrupa'da başarılı olmak istiyor.

TRABZONSPOR BÜYÜK OYNUYOR

Trabzonspor gözünü dünya yıldızına dikti. TRT Spor'un haberine göre, Karadeniz ekibinin yetkilileri Edinson Cavani'nin manajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Son olarak Manchester United forması giyen Cavani, bu sezonu 20 maçta 2 gol 2 asist ile tamamladı. 35 yaşındaki golcü oyuncunun kariyerinde PSG, Napoli ve Palermo gibi kulüpler bulunuyor.

Dünya bu transferi konuşacak! Süper Lig devi Edinson Cavani'ye formayı giydiriyor

Haberler.com - Spor

Edinson Cavani Trabzonspor Spor Haberler

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