Dünya Bilek Şampiyonu Gökhan Seven 12. Kez Şampiyon Oldu

Avatar lakaplı dünya bilek şampiyonu milli sporcu Gökhan Seven, on ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Şampiyonu Erzurum havaalanında tek kişi karşıladı.

Avatar lakaplı dünya bilek şampiyonu milli sporcu Gökhan Seven, on ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Şampiyonu Erzurum havaalanında tek kişi karşıladı.

Çocukluğunda yaşadığı rahatsızlık sonucunda engelli olarak yaşamına devam etmek zorunda kalan Seven, bilek güreşinde 12'inci kez dünya şampiyonluğuna erişti. Gökhan Seven ilk derecesini 2010 yılında ABD'de düzenlenen dünya şampiyonasında almıştı. Şampiyona sonrası ülkemize dönen şampiyon sporcuyu Erzurum Havaalanında sadece Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu karşıladı ve tebrik etti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, yapılan bilek güreşi şampiyonasında sol kolda Gürcü rakibini, sağ kolda ise Ermeni rakibini yenerek altın madalyayı almayı hak kazanan Gökhan Seven, ay-yıldızlı bayrağımızı 12. kez göndere çektirmeyi başardı. Gökhan Seven, sol ve sağ bilekte bir kez daha bayrağı gönderde dalgalandırmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, "Madalyaları toplamaya devam edeceğim. Bana destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

12. Dünya Şampiyonluğunu kazanan Gökhan Seven'i karşılamaya giden tek kişi olan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Abdullah Keleşoğlu, şampiyona seccade hediye ederek desteklerinin seccadeden geçtiğini ve dualarının her zaman yanında olduğunu ifade etti. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkan Keleşoğlu, 12. kez dünya şampiyonu olarak yurduna dönen bir milli sporcuyu karşılamaya tek kişinin gitmesini buruk acısını ye üzüntüsünü yaşadığını belirterek, ""Yetkililerimizin ve büyüklerimizin sporcumuza daha fazla sahip çıkmasını bekliyoruz. Çünkü o aldığı başarı ve şampiyonluklarla bunu fazlasıyla hak ediyor" şeklinde konuştu. - ERZURUM