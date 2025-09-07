Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası Antalya'da

Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası 15-21 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamada, Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) düzenleyeceği organizasyona farklı ülkelerden çok sayıda genç sporcunun katılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Sporcular 64 kareli tahta üzerinde, hesaplama, strateji, hız ve zekanın buluştuğu mücadelelere imza atacak. Geleceğin büyük ustaları her zaman ilgiyle takip ettikleri hızlı ve yıldırım kategorilerinde yeteneklerini sergileyecekler." denildi.