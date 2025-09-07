Haberler

Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası Antalya'da

Dünya 9-17 yaş grupları hızlı ve yıldırım satranç şampiyonası, 15-21 Aralık tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye Satranç Federasyonu, uluslararası katılımla genç sporcuların yeteneklerini sergileyeceğini duyurdu.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamada, Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) düzenleyeceği organizasyona farklı ülkelerden çok sayıda genç sporcunun katılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Sporcular 64 kareli tahta üzerinde, hesaplama, strateji, hız ve zekanın buluştuğu mücadelelere imza atacak. Geleceğin büyük ustaları her zaman ilgiyle takip ettikleri hızlı ve yıldırım kategorilerinde yeteneklerini sergileyecekler." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
