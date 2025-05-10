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Dünya 2 Numarası Swiatek, Roma Açık'ta Sürpriz Eleniş

Dünya 2 Numarası Swiatek, Roma Açık'ta Sürpriz Eleniş
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Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar kategorisinde son şampiyon Iga Swiatek, ABD'li Danielle Collins'e 2-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti. Swiatek, turnuvada daha önce 3 kez şampiyon olmayı başarmıştı.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda dünya 2 numarası ve bu turnuvanın geçen yılki şampiyonu Polonyalı raket Iga Swiatek, 29 numaralı seribaşı ABD'li Danielle Collins'e 2-0 yenilerek elendi.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 82'incisi düzenlenen turnuvaya tek kadınlar kategorisine son 32 turu müsabakalarıyla devam edildi.

Roma Açık'ta günün sürprizi, daha önce burada biri geçen yıl olmak üzere 3 kez mutlu sona ulaşan dünya 2 numarası Swiatek'in elenmesiyle yaşandı.

Merkez Kort'ta 1 saat 45 dakika süren mücadelede Swiatek, ABD'li rakibi Collins'e 6-1 ve 7-5'lik iki set sonucunda 2-0 yenildi. Böylece Swiatek, Roma Açık'a sürpriz şekilde erken veda etmiş oldu.

Swiatek, Roma'da 2021, 2022 ve 2024 yıllarında şampiyon olmuştu.

Bu arada, Roma Açık'a erken veda eden bir diğer isim de 6 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys oldu. Keys, 2. tur mücadelesinde 42 numaralı seribaşı vatandaşı Peyton Stearns'a 2-6, 6-2 ve 7-6'lık üç set sonucunda 2-1 yenilerek elendi

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Spor
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