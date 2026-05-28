Dünya 1 numarası Sinner'den Fransa Açık'a erken veda

Erkek tenisinde dünya 1 numarası Jannik Sinner, Fransa Açık'ta ikinci turda Arjantinli Cerundolo'ya kramplar nedeniyle 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Erkek tenisinde dünya klasmanının 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ikinci turda veda etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gününde Arjantinli Juan Manuel Cerundolo ile karşılaşan Sinner, rakibi karşısında setlerde 6-3, 6-2 ve 5-1 öndeyken kramplar nedeniyle tıbbi mola almak zorunda kaldı.

Korttaki mikrofonlardan İtalyan raketin, başının döndüğü ve midesinin bulandığı yönünde ifadeler kullandığı duyulurken, Sinner mola öncesi ve sonrası kaybettiği puanlarla üçüncü seti 7-5 verdi.

Rahatsızlığı devam eden Sinner karşısında dördüncü ve beşinci seti 6-1 alan Cerundolo, üçüncü tura çıktı.

Toprak sezonunda Madrid, Monte Carlo, Roma'da şampiyonluğa ulaşan ve üst üste 6 Masters 1000 turnuvası kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçen 24 yaşındaki Sinner, İspanyol Crlos Alcaraz'ın yokluğunda şampiyonluk için favori görülüyordu.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
