Dumlupınar Stadyumu İnşaatı Hızla İlerliyor

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya ile birlikte Dumlupınar Stadyumu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tribünlerden sahaya, altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar tüm detayların hızla tamamlandığını belirten Küçük, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve stadyumun yeni sezona eksiksiz bir şekilde yetişeceğini söyledi.

Modern yapısıyla Kütahya futbolunun kalbi olacak Dumlupınar Stadyumu'nun sadece bugüne değil, geleceğe de hizmet edeceğini ifade eden İl Müdürü Küçük, taraftarların heyecanla beklediği açılış gününün çok yakında olduğunu dile getirdi. - KÜTAHYA