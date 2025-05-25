Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti

Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
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Galatasaray forması giyen Dries Mertens ve eşi şampiyonluk kutlamalarında Sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti. Ailesiyle birlikte sahneye çıkan Belçikalı yıldız, gözyaşlarına hakim olamadı.

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında taraftarlarına veda etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Belçikalı yıldız, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında sahneye eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens ile beraber çıktı. Mertens ve eşi Kat Kerkhofs, taraftarına veda ettiği anlarda kendilerine olan destekle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldız oyuncu, Sarı-kırmızılı taraftara veda ederek uzun süre boyunca el salladı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla geçirdiği 3 sezonda toplamda 134 karşılaşmada forma giyen Mertens 24 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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