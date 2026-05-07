Mertens ve ailesi İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın eski oyuncusu Dries Mertens ve ailesi, Antalyaspor ile oynanacak şampiyonluk maçı öncesi İstanbul Havalimanı'na geldi. Mertens, eski takımının bu kritik maçını izleyerek kutlamalara katılmayı planlıyor.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı şampiyonluk maçı için eski sarı-kırmızılı takımın Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens, ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi. 3 sezon Galatasaray forması giyen Mertens, bu kritik maçta eski takımını yalnız bırakmayacak ve şampiyonluk durumunda kutlamalara katılacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı