Dries Mertens Galatasaray'a veda etti

2022/23 sezonunun başında Napoli'den Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens, Sarı-kırmızılı ekibe RAMS Başakşehir maçıyla birlikte veda etti.

DEĞİŞİKLİK ANONSUNU EŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

RAMS Başakşehir'e karşı 17. dakikada penaltıdan golünü atan Mertens, 79. dakikada oyunda alındı. Yıldız oyuncu, omuzlar üstünde büyük bir destek eşliğinde yerini Roland Sallai'ye bıraktı. Oyundan alınan Mertens'in değişiklik anonsunu eşi Katrin Kerkhofs gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı oyuncular, Mertens'i omuzlara kaldırıp havaya fırlattı ve oyuncuya teşekkürlerini sundu.

5 KUPA KAZANDI

Galatasaray formasıyla 100. kez sahaya çıkan Mertens, toplamda 25 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu takımıyla 3 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens için "Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler" yazılı pankart açtı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Galatasaray kulübü, Mertens'in oyundan alındığı anda sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Belçikalı oyuncuya veda etti. İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;

''Teşekkürler Dries…

Bazı vedalar, kelimelere sığmaz…

3 yıl önce geldiğinde sadece bir futbolcu değil, gerçek bir lider, bir ağabey, bir örnek olmuştu Dries Mertens.

Saha içinde cesaretiyle, zekasıyla ve özgüvenli duruşu ile oyunu değiştiren adamdı o. Zor anlarda sorumluluk alan, gençlere yol gösteren, her zaman takımı için önce kendinden vazgeçen… Kenardaki motivasyonu ile en çok sevinen…

Dries saha dışında da dokundu kalplerimize…

Mütevazılığıyla, samimiyetiyle, gülümsemesiyle…

Galatasaray'ı bir kulüpten fazlası yapan, birlik ve beraberliğe en çok inananlardan biriydi.

Ve onunla birlikte Kat da, Ciro da bu ailenin en sıcak üyelerinden oldular.

Kat'ın güler yüzü, Ciro'nun neşesi ve bir gülüşü…

Hepsi bir bütün yaptı bu hikayeyi.

Ne kadar çok sevdilerse bu kulübü, bu şehri…

Bir o kadar da çok sevildiler.

Şimdi ayrılık vakti.

Ama senin ismin, anıların, liderliğin, insanlığın bu formanın tarihine altın harflerle yazıldı bile Dries.

Her şey için teşekkür ederiz. İyi ki bizden biri oldun.

Tekrardan görüşmek dileğiyle…''