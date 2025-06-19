Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Yarı Finalde İrlanda'yı Yenerek Finale Yükseldi

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde İrlanda'yı 6-3 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Ferrara kentinde gerçekleştirilen şampiyonada yarı finalde İrlanda ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibini 6-3 mağlup ederek finale çıktı.

Milli takım, yarın TSİ 11.30'da oynanacak finalde Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Bugün takımımızın ortaya koyduğu mücadele ve disiplin hepimizi gururlandırdı. İmkan verildiği zaman özel sporcuların neleri başarabildiğini bir kez daha gördük. Sporcularımızın sergilediği oyun, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir adım oldu. Avrupa Şampiyonası öncesi 7 milli takım hazırlık kampı yaparak buraya geldik. Bizlere kamp desteği veren yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum. Down Futsal Milli Takımı'mız, Portekiz ile final maçına çıkacak. İnşallah şampiyonluk kupasını alıp ülkemize, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a götüreceğiz. Bu vesile ile her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a ve TFF'ye ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.